11.08 09:22 MIGnews.com

Гидеон Саар принесет Ликуду больше мандатов, чем Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Газета Маарив опубликовала опрос общественного мнения израильтян о политической ситуации в стране.Результаты опроса могут обескуражить премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В случае, если выборы бы проходили сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу набрал бы только 25 мандатов. Еш Атид Яира Лапида может рассчитывать на 21 мандат, Авода - на 16, Еврейский Дом - на 12, Объединенный Арабский Список - на 11, Кахлон и Кулану - на 9, Яадут А-Тора - на 8, НДИ - на 7, Мерец - 6 и ШАС - 5.Если же думать о “завтрашнем дне” и Ликуде без Нетаниягу, то Ликуд во главе с Сааром теряет, по сравнению с нынешним положением в Кнессете, только один мандат. Более того, правый блок во главе с Сааром значительно усиливается, и перетягивает к себе избирателей центра и левых.38% опрошенных считает Саара наиболее подходящим кандидатом на роль главы будущего правительства. Газета пишет: “Одному богу известно, как Саару удается поддерживать свой особый политический статус в политическом центре и в Тель-Авиве - несмотря на его правую идеологию и близость к религии и раввинатским судам”.Вторым наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют Нафтали Беннета (30%). За ним следуют Моше Кахлон, Моше Яалон и Авигдор Либерман.