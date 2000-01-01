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Гидеон Саар принесет Ликуду больше мандатов, чем Нетаниягу 11.08 09:22   MIGnews.com

Гидеон Саар принесет Ликуду больше мандатов, чем Нетаниягу

Газета Маарив опубликовала опрос общественного мнения израильтян о политической ситуации в стране.

Результаты опроса могут обескуражить премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В случае, если выборы бы проходили сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу набрал бы только 25 мандатов. Еш Атид Яира Лапида может рассчитывать на 21 мандат, Авода - на 16, Еврейский Дом - на 12, Объединенный Арабский Список - на 11, Кахлон и Кулану - на 9, Яадут А-Тора - на 8, НДИ - на 7, Мерец - 6 и ШАС - 5.

Если же думать о “завтрашнем дне” и Ликуде без Нетаниягу, то Ликуд во главе с Сааром теряет, по сравнению с нынешним положением в Кнессете, только один мандат. Более того, правый блок во главе с Сааром значительно усиливается, и перетягивает к себе избирателей центра и левых.

38% опрошенных считает Саара наиболее подходящим кандидатом на роль главы будущего правительства. Газета пишет: “Одному богу известно, как Саару удается поддерживать свой особый политический статус в политическом центре и в Тель-Авиве - несмотря на его правую идеологию и близость к религии и раввинатским судам”.

Вторым наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют Нафтали Беннета (30%). За ним следуют Моше Кахлон, Моше Яалон и Авигдор Либерман.
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