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США, Корея и Япония провели совместное учение у границы КНДР 11.10 10:14   MIGnews.com

США, Корея и Япония провели совместное учение у границы КНДР

Американские бомбардировщики в сопровождении истребителей ВВС Японии и Республики Корея, провели тренировочный полет у границ КНДР. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

Сообщается, что это документ был передан в представительство ТАСС в Вашингтоне.

Как передает агентство ТАСС, в документе уточняется, что в учениях были задействованы два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика B-1B, которые перебросили на базу Андерсен острове Гуам в Тихом океане из базы Эллсуорт (штат Южная Дакота).

"Бомбардировщики выполнили миссию в районе Японского моря" - отметила пресс-служба американских ВВС.

Сообщается, что самолеты Японии и Южной Кореи сопровождали американских "тяжеловесов" порознь.

Последние несколько месяцев США несколько раз устраивала тренировочные полеты над Корейским полуостровом, в целях демонстрации силы.
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