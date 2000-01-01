США, Корея и Япония провели совместное учение у границы КНДР
Американские бомбардировщики в сопровождении истребителей ВВС Японии и Республики Корея, провели тренировочный полет у границ КНДР. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.
Сообщается, что это документ был передан в представительство ТАСС в Вашингтоне.
Как передает агентство ТАСС, в документе уточняется, что в учениях были задействованы два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика B-1B, которые перебросили на базу Андерсен острове Гуам в Тихом океане из базы Эллсуорт (штат Южная Дакота).
"Бомбардировщики выполнили миссию в районе Японского моря" - отметила пресс-служба американских ВВС.
Сообщается, что самолеты Японии и Южной Кореи сопровождали американских "тяжеловесов" порознь.
Последние несколько месяцев США несколько раз устраивала тренировочные полеты над Корейским полуостровом, в целях демонстрации силы.