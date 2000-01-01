11.10 22:07 MIGnews.com

В России ограничат работу иностранных СМИ

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В Минюст РФ поступили рекомендации Совета Федерации о поправках, ограничивающих деятельность зарубежных СМИ в России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.Сообщается, что это стало ответом на притеснения российских журналистов за рубежом."Временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ федеральным органам исполнительной власти предложено проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских СМИ", - говорится в сообщенииТакже в ведомстве отметили, что "действующим законодательством уже предусмотрены меры воздействия в отношении иностранных СМИ и их корреспондентов". Речь идет о 55 статье Закона "О средствах массовой информации", в котором указывается, что правительство РФ может установить ответные ограничения в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых ограничивают профессиональную деятельность российских журналистов.Ранее в ряде СМИ сообщили о получении предупреждения от Минюста РФ о возможном ограничении их деятельности. Так как, они могут быть квалифицированы как иностранные агенты. Соответствующие документы получили Радио Свобода и телеканал "Настоящие время". Сообщается, что оба информационных ресурса, входят в систему международного вещания США и финансируются Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).Ранее член Палаты представителей от демократов Дэвид Сисиллине предложил зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. Кроме того, стало известно, что агенты ФБР допросили бывшего сотрудника информагентства "Спутник" Эндрю Файнберга в рамках расследования о пропаганде в Российских СМИ.