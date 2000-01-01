11.10 13:50 MIGnews.com

Заявление Либермана о "Хизбалле" опровергли

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Во вторник, 10 октября, министр обороны Израиля Авигдор Либерман сделал заявление, в котором отметил, что армия Ливана стала неотъемлемой частью "Хизбаллы". И добавил, что израильтянам нужно готовиться к любому сценарию развития событий, хоть к военным действиям Израиль и не стремится.Однако уже на следующий день в среду, 11 октября, ливанский военный чиновник, пожелавший остаться не названным, заявил, что ливанская армия остаётся полностью независимой и подчиняется исключительно власти правительства страны, пишет Israel Hayom."Соединённые штаты и Великобритания оказывают неоценимую военную помощь ливанской армии. Неужели Либерман считает, что Вашингтон и Лондон вооружают "Хизбаллу"? Или, может, министр считает, что ему известно что-то, чего эти страны не знают?" – добавил чиновник."Армия Ливана показала свою готовность к защите восточной и южной части границы от терроризма. Наша основная задача – защитить свою страну. Ливанская армия не заинтересована в военных действиях на нескольких фронтах", - отметил он.