11.10 19:22 MIGnews.com

ЮНЕСКО впервые за 6 лет отказалась критиковать Израиль

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Организация ЮНЕСКО единогласно поддержала перенос голосования по нескольким антиизраильским резолюциям. Данное решение было принято на сегодняшнем саммите культурного подразделения ООН, на котором также выбирали нового руководителя организации.Отсрочка голосования стала значительным дипломатическим достижением Израиля – как сообщили в министерстве иностранных дел, данная сессия ЮНЕСКО стала первой с 2011 года, на которой не было принято ни одной антиизраильской резолюции.Посол Израиля Кармель Шама ха-Коэн очень высоко оценил такое решение ЮНЕСКО, отметив, что за ним стоят усердная работа израильской дипломатии, которой придется проявить бдительность и на следующей сессии ЮНЕСКО."Сегодняшнее достижение стало плодом трехлетней тяжелой, изнурительной и разочаровывающей дипломатической работы. Теперь мы перешли к следующему раунду, и почивать на лаврах нет никаких оснований", - говорится в заявлении ха-Коэна.Утвержденные в среду, 11 октября, резолюции 202 EX/39 и 202 EX/38 перенесли изучение двух антиизраильских документов до следующей сессии, которая состоится в апреле 2018 года.Как уже сообщалось, никакой оригинальностью содержание резолюций не отличаются – если первая представляет собой аналог майского документа, отрицавшего связи еврейского народа с Иерусалимом, то вторая представляет собой перечень обвинений в адрес Израиля и призыв "прекратить всю поселенческую деятельность".Помимо того, в этот день члены организации проголосовали за замену уходящей главы организации Ирины Боковой. Среди шестерых голосования выборов во второй тур вышли экс-министр культуры Франции Одри Азулай и катарский дипломат Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари, занял первое место по голосам, что Шама ха-Коэн назвал "плохой новостью для организации и, к сожалению, для Израиля".