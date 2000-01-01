11.10 19:55 MIGnews.com

Трамп назвал "фейком" план по увеличению ядерного арсенала

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опроверг сообщение телеканала NBC News о том, что он требовал от служб безопасности страны увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Об этос в среду, 11 октября сообщает РБК."NBC News написали фейковую историю о том, что я хочу "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция", — написал Трамп.В следующем сообщении он заявил, что "на фоне всех этих фейковых историй от NBC" было бы уместно «задаться вопросом об их лицензиях".Телеканал NBC News утром 11 октября опубликовал статью, где со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил о том, что 20 июля в Вашингтоне состоялось совещание Трампа с руководителями служб, которые отвечают за национальную безопасность США. На этой встрече Трамп заявил о своем желании увеличить ядерный арсенал США в десять раз.Также, по данным телеканала, именно после этого совещания госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трампа "недоумком" — отдельная публикация об этом инциденте появилась на NBC News 4 октября.Тиллерсон прокомментировал эту статью во время пресс-конференции, прямо не опровергнув и не подтвердив данные телеканала. "Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял предложение Трампа стать госсекретарем", — сказал Тиллерсон.