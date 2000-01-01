Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Трамп назвал `фейком` план по увеличению ядерного арсенала | Фото:11.10 19:55   MIGnews.com

Трамп назвал "фейком" план по увеличению ядерного арсенала

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опроверг сообщение телеканала NBC News о том, что он требовал от служб безопасности страны увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Об этос в среду, 11 октября сообщает РБК.

"NBC News написали фейковую историю о том, что я хочу "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция", — написал Трамп.

В следующем сообщении он заявил, что "на фоне всех этих фейковых историй от NBC" было бы уместно «задаться вопросом об их лицензиях".

Телеканал NBC News утром 11 октября опубликовал статью, где со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил о том, что 20 июля в Вашингтоне состоялось совещание Трампа с руководителями служб, которые отвечают за национальную безопасность США. На этой встрече Трамп заявил о своем желании увеличить ядерный арсенал США в десять раз.

Также, по данным телеканала, именно после этого совещания госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Трампа "недоумком" — отдельная публикация об этом инциденте появилась на NBC News 4 октября.

Тиллерсон прокомментировал эту статью во время пресс-конференции, прямо не опровергнув и не подтвердив данные телеканала. "Моя приверженность успеху нашего президента и нашей стране столь же сильна, как и в тот день, когда я принял предложение Трампа стать госсекретарем", — сказал Тиллерсон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:44
Facebook и Instagram не работают
18:22
Дэниел Рэдклифф освоил израильский акцент
17:54
Арестован араб, готовивший теракт
17:52
Истребитель ВВС США разбился у берегов Японии
16:51
Система продолжает бить по Эльору Азарии
16:13
Бразильский ресторан извинился за "израильский геноцид"
15:27
Женщина оформила брак со своей собакой
14:47
ЦАХАЛ: Обстрел из сектора Газа
14:15
Лохан встала на защиту Вайнштейна
13:50
Заявление Либермана о "Хизбалле" опровергли
12:21
Джонни Депп снялся в клипе Мэнсона  
11:43
Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет
11:08
Египтяне отпустили израильтянина, у которого нашли патроны
10:25
Гвинет Пэлтроу рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus