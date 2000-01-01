Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







11.10 20:29   MIGnews.com

Яалон: Биби добивался отмены тендера на покупку подлодок

Премьер-министр Нетаниягу пытался торпедировать тендер на строительство патрульных катеров и подводных лодок для военно-морского флота ЦАХАЛа, выражая нежелание его проводить.

Об этом, как пишет "Едиот Ахронот", бывший министр обороны Моше Яалон заявил в интервью Associated Press. Он утверждает, что на него как министра обороны оказывалось непосредственное давление с целью отменить тендер, чтобы сделка досталась германской верфи ThyssenKrupp, а не неназываемой южнокорейской судостроительной компании, которая могла его выиграть.

"Канцелярия премьер-министра вмешивалась в попытке торпедировать тендер. Нетаниягу лично подошел ко мне и сказал: "Зачем нужен тендер?" – заявил экс-министр Яалон.

В канцелярии израильского премьера заявление его бывшего подчиненного назвали "необоснованным".

Сам Яалон неоднократно подчеркивал, что с самого начала был против покупки трех подводных лодок, за что его уволили с должности главы Миноборны. Кроме того, он заявлял полиции, что Нетаниягу активно добивался отмены тендера, лоббируя заключения сделки с ThyssenKrupp напрямую, но он прежде никогда не упоминал о каком-либо давлении премьера на него лично.

Со ссылкой на свои источники немецкое издание Die Zeit пишет о том, что Израиль просил Германию удлинить подлодки на несколько метров, что некоторые немецкие чиновники объяснили желанием увеличить диапазон поражения ядерных боеголовок. В "Едиот Ахронот" считают, что это может объяснить перемену позиции министерства обороны с противодействия этой сделке к ее активной поддержке.

"Мы очень сильно рискуем. Если докажут еще более серьезную коррупцию, то Израиль может потерять контракт на подводные лодки, которые играют огромную роль для безопасности государства", - цитирует израильская газета свой анонимный источник, который предполагает, что в худшем случае канцлер Меркель может даже отменить сделку.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Трамп назвал "фейком" план по увеличению ядерного арсенала
19:44
Facebook и Instagram не работают
18:22
Дэниел Рэдклифф освоил израильский акцент
17:54
Арестован араб, готовивший теракт
17:52
Истребитель ВВС США разбился у берегов Японии
16:51
Система продолжает бить по Эльору Азарии
16:13
Бразильский ресторан извинился за "израильский геноцид"
15:27
Женщина оформила брак со своей собакой
14:47
ЦАХАЛ: Обстрел из сектора Газа
14:15
Лохан встала на защиту Вайнштейна
13:50
Заявление Либермана о "Хизбалле" опровергли
12:21
Джонни Депп снялся в клипе Мэнсона  
11:43
Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет
11:08
Египтяне отпустили израильтянина, у которого нашли патроны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus