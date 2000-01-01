11.10 20:29 MIGnews.com

Яалон: Биби добивался отмены тендера на покупку подлодок

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Премьер-министр Нетаниягу пытался торпедировать тендер на строительство патрульных катеров и подводных лодок для военно-морского флота ЦАХАЛа, выражая нежелание его проводить.Об этом, как пишет "Едиот Ахронот", бывший министр обороны Моше Яалон заявил в интервью Associated Press. Он утверждает, что на него как министра обороны оказывалось непосредственное давление с целью отменить тендер, чтобы сделка досталась германской верфи ThyssenKrupp, а не неназываемой южнокорейской судостроительной компании, которая могла его выиграть."Канцелярия премьер-министра вмешивалась в попытке торпедировать тендер. Нетаниягу лично подошел ко мне и сказал: "Зачем нужен тендер?" – заявил экс-министр Яалон.В канцелярии израильского премьера заявление его бывшего подчиненного назвали "необоснованным".Сам Яалон неоднократно подчеркивал, что с самого начала был против покупки трех подводных лодок, за что его уволили с должности главы Миноборны. Кроме того, он заявлял полиции, что Нетаниягу активно добивался отмены тендера, лоббируя заключения сделки с ThyssenKrupp напрямую, но он прежде никогда не упоминал о каком-либо давлении премьера на него лично.Со ссылкой на свои источники немецкое издание Die Zeit пишет о том, что Израиль просил Германию удлинить подлодки на несколько метров, что некоторые немецкие чиновники объяснили желанием увеличить диапазон поражения ядерных боеголовок. В "Едиот Ахронот" считают, что это может объяснить перемену позиции министерства обороны с противодействия этой сделке к ее активной поддержке."Мы очень сильно рискуем. Если докажут еще более серьезную коррупцию, то Израиль может потерять контракт на подводные лодки, которые играют огромную роль для безопасности государства", - цитирует израильская газета свой анонимный источник, который предполагает, что в худшем случае канцлер Меркель может даже отменить сделку.