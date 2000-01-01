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Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану | Фото:11.10 20:40   MIGnews.com

Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану

Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану песню на турецком языке. Об этом в среду, 11 октября сообщает "Звезда".

Песней на турецком министр приветствовал турецкого лидера, который находится в Белграде с визитом.

Видео с выступлением Дачича появилось в социальных сетях. Его также опубликовали многие сербские СМИ.

Лидеры государств, а также многочисленные присутствующие встретили выступление министра аплодисментами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича. Сообщалось, что Эрдоган пробудет в стране до 11 октября. Целью визита турецкого президента в Сербию является улучшение отношений между государствами.
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