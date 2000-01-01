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Народ КНДР требует наказать США `огненным градом` | Фото:11.10 21:11   MIGnews.com

Народ КНДР требует наказать США "огненным градом"

Народ КНДР выступает за то, чтобы нанести по США "огненный град" за их агрессию. Об этом заявил в среду, 11 октября в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

По его словам, председатель КНДР Ким Чен Ын пообещал не оставить Америку без наказания. Приходит очередь США расплатиться, цитирует ТАСС главу МИД. По его словам, северокорейские войска обладают "неисчерпаемой силой".

Министр добавил, что Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове.

Ли Ён Хо напомнил предостережение Ким Чен Ына, который рекомендовал США не трогать КНДР, если те не желают подставиться под удар и нести позор перед всем миром.

"Армия США должна быть готова к вероятному военному решению ситуации вокруг КНДР", - заявил ранее Джеймс Мэттис. Он отметил, что сейчас в мире сложилась крайне непростая международная обстановка, а Северная Корея продолжает провоцировать.
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