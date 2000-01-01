11.10 21:23 MIGnews.com

Премьер Испании дал Каталонии пять дней на самоопределение

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал главе регионального правительства Каталонии Карлесу Пучдемону пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Об этом в среду, 11 октября сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на El Mundo.По данным издания, Пучдемон должен прояснить ситуацию до 16 октября. Кроме того, власти Испании обозначили вторую дату - 19 октября, до этого срока глава Каталонии может изменить решение.Напомним, ранее Пучдемон подписал "Декларацию представителей Каталонии" о том, что Каталония становится "независимой республикой". "Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет", - говорится в документе. Так, Пучдемон заявил, что пока неизвестно, будет ли этот документ иметь правовую силу.