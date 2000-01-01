12.10 07:12 MIGnews.com

Венгры провозгласили Сороса "Сатаной"

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После короткой передышки правительство Венгрии с новыми силами ринулось в бой с одним из главных апологетов политики "открытых дверей" и расселения мигрантов по всей Европе – американским миллиардером Джорджем Соросом.Одно из последних – и, к слову, самых скандальных – заявлений сделал госсекретарь по вопросам энергетики страны Андраш Арадски, который, выступая в прошедшее воскресенье в парламенте, в открытую назвал филантропа "Сатаной, ненавидящим традиции и цивилизацию европейских христиан".В своей речи "Христианская обязанность бороться с планом Сатаны-Сороса", связав его с "абортами, эвтаназией, однополыми браками и вынужденной политизацией гендерной теории" Арадски напомнил о том, что "наемники Сороса не говорят о мыслях Святейшего Отца об этом"."Сорос и его товарищи хотят уничтожить независимость и ценности национальных государств, чтобы смягчить христианский дух Европы", - добавил он.Со ссылкой на планы по расселению в Европе "десятков миллионов мигрантов" венгерский госсекретарь заявил: "Борьба с сатаной – это христианский долг. Да, я говорю об атаке сатаны, являющимся также ангелом отрицания, потому что он отрицает то, что готовит, даже когда это абсолютно очевидно".Он напомнил о планах венгерского правительства провести "национальную консультацию", в рамках которой каждому гражданину государства придет анкета с вопросами о Джордже Соросе."Это выдающаяся возможность узнать мнения о плане Сатаны-Сороса", - заявил Арадски.