11.10 07:53 MIGnews.com

Президент Мексики поблагодарил Израиль за помощь

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямину Нетаниягу в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, 10 октября.Президент просил передать свою благодарность также израильской поисково-спасательной команде, которая была отправлена в Мехико в прошлом месяце после разрушительного землетрясения, пишет The Jerusalem Post.Ньето был признателен за то, как оперативно Израиль пришёл на помощь и мобилизовал и отправил команду спасателей, которые приняли активное участие в операции по устранению последствий землетрясения мощностью в 7,1 балла.Тогда, 29 сентября, трагедия унесла жизни более 300 человек. Израильская команда из 71 солдата прибыла через два дня и оказалась первой иностранной группой, которая оказала помощьГлавной задачей было достать потерпевших из-под обломков.Когда солдаты после операции вернулись домой, их встречал Нетаниягу."Мы являемся растущей глобальной державой и у нас есть возможность оказывать помощь другим странам", - отметил премьер-министр.