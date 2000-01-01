11.10 08:40 MIGnews.com

Ирак вытеснил последние силы ИГ со своей территории

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Правительственные войска Ирака освободили город Эль-Хувейджа от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает телеканал SkyNews Arabia, ссылаясь на официального представителя командования иракской армии."Передовые части армии Ирака совместно с отрядами народного ополчения завершили второй этап операции по освобождению Эль-Хувейджи от террористов и выполнили задачу по восстановлению полного контроля над городом" – цитирует слова представителя телеканал.Также он отметил, что иракскими войсками, в ходе военной компании, освободили 161 деревню и взято под контроль трассу региона, которая соединяет Эль-Хувейджу с Киркуком.Эль-Хувейджа – последний оплот исламистов на севере Ирака.Ранее, 21 сентября, главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о широкомасштабном наступлении правительственных войск на позиции ИГ в районе Эль- Хувейджи. По некоторым данным, до начала операции населенный пункт и его окрестности удерживали от 1 до 2 тыс. экстремистов.