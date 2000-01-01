11.10 09:35 MIGnews.com

Израиль: Российские хакеры пользовались Касперским

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Представители израильской разведки, которые ведут слежку за хакерами российского правительства, обнаружили, что они используют в своих целях программное обеспечение "Лаборатории Касперского"."Касперским" пользуются 400 миллионов человек по всему миру, включая сотрудников правительственных агентств США.Открытие израильтян повлекло за собой принятие Вашингтоном в прошлом месяце решения об удалении программного обеспечения со всех гос компьютеров.Согласно информации, предоставленной в издании The Washington Post, израильские шпионы также обнаружили в "Касперском" хакерские инструменты, о которых россияне могли узнать лишь от Агентства национальной безопасности.Теперь же в Соединённых Штатах опасаются, что информация, которой смогли завладеть российские хакеры, может помочь им осуществить мощную кибератаку.Установить, какой ещё информацией теперь располагают в России, пока не удалось.В Агентстве национальной безопасности, Белом доме и посольстве Израиля данную информацию комментировать никак не стали.