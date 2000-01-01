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Израиль: Российские хакеры пользовались Касперским | Фото: Thinkstock11.10 09:35   MIGnews.com

Израиль: Российские хакеры пользовались Касперским

Представители израильской разведки, которые ведут слежку за хакерами российского правительства, обнаружили, что они используют в своих целях программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

"Касперским" пользуются 400 миллионов человек по всему миру, включая сотрудников правительственных агентств США.

Открытие израильтян повлекло за собой принятие Вашингтоном в прошлом месяце решения об удалении программного обеспечения со всех гос компьютеров.

Согласно информации, предоставленной в издании The Washington Post, израильские шпионы также обнаружили в "Касперском" хакерские инструменты, о которых россияне могли узнать лишь от Агентства национальной безопасности.

Теперь же в Соединённых Штатах опасаются, что информация, которой смогли завладеть российские хакеры, может помочь им осуществить мощную кибератаку.
Установить, какой ещё информацией теперь располагают в России, пока не удалось.

В Агентстве национальной безопасности, Белом доме и посольстве Израиля данную информацию комментировать никак не стали.
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