11.10 09:40 MIGnews.com

Каир: встреча ФАТХа и ХАМАСа прошла успешно

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В столице Египта Каире подошла к концу первая встреча представителей ФАТХа и ХАМАСа. Переговоры велись о внутрипалестинском примирении.Ранее президент Египта Ас-Сиси заявил о том, что он готов всячески содействовать переговорам между ФАТХом и ХАМАСом, так как, с его точки зрения, примирение этих двух организаций может стать толчком для мирного процесса между палестинцами и израильтянами."Шаги Египта, направленные на то, чтобы помочь нашим братьям-палестинцам начать новый этап единства, могут также повлиять на примирение между Палестиной и Израилем", - заявил ас-Сиси.Кроме того, президент отметил, что он также надеется, что это приведёт к "созданию независимого палестинского государства, что удовлетворило бы законные чаяния палестинского народа на безопасную, независимую, стабильную и процветающую жизнь".Сами переговоры прошли, согласно отчёту сторон, удачно. В совместном заявлении представителей ФАТХа и ХАМАСа указывается, что им удалось достичь консенсуса по ряду экономических и политических вопросов, включая создание правительства национального примирения.