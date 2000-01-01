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11.10 09:40   MIGnews.com

Каир: встреча ФАТХа и ХАМАСа прошла успешно

В столице Египта Каире подошла к концу первая встреча представителей ФАТХа и ХАМАСа. Переговоры велись о внутрипалестинском примирении.

Ранее президент Египта Ас-Сиси заявил о том, что он готов всячески содействовать переговорам между ФАТХом и ХАМАСом, так как, с его точки зрения, примирение этих двух организаций может стать толчком для мирного процесса между палестинцами и израильтянами.

"Шаги Египта, направленные на то, чтобы помочь нашим братьям-палестинцам начать новый этап единства, могут также повлиять на примирение между Палестиной и Израилем", - заявил ас-Сиси.

Кроме того, президент отметил, что он также надеется, что это приведёт к "созданию независимого палестинского государства, что удовлетворило бы законные чаяния палестинского народа на безопасную, независимую, стабильную и процветающую жизнь".

Сами переговоры прошли, согласно отчёту сторон, удачно. В совместном заявлении представителей ФАТХа и ХАМАСа указывается, что им удалось достичь консенсуса по ряду экономических и политических вопросов, включая создание правительства национального примирения.
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