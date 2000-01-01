11.10 09:46 MIGnews.com

Мадрид назвал условие, если Каталония хочет переговоров

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Каталония должна действовать в рамках правового поля, если хочет переговоров. Об этом заявила заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария."Любой диалог между демократами должен происходить в рамках закона", — подчеркнула она.Испанское правительство запланировало заседание на 11 октября, в ходе которого будут принимать решение об ответе на заявление Карлоса Пучдемона с подведением итогов референдума о независимости.Ранее глава Каталонии призвал приостановить принятие декларации независимости для возможности дальнейшего диалога с Испанией. Но также отметил, что результаты референдума являются мандатом народа на независимость Каталонии как государства в форме республики.Позднее Пучдемон и прокаталонские парламентарии, подписали декларацию о независимости."Мы призываем все государства и международные организации признать Каталонскую республику независимым и суверенным государством. Мы призываем каталонское правительство принять все необходимые меры для обеспечения возможной и полной эффективности этой декларации о независимости и мер, содержащихся в законе о переходном периоде, устанавливающем республику", — говорится в документе.Референдум об отсоединении Каталонии от Испании и ее независимости, состоялся 1 октября. В нем приняли участие 2,26 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса. Более 90% проголосовавших высказались за выход региона и состава королевства. Но Мадрид назвал референдум незаконным и в попытках пресечь плебисцит, направил в автономию силовиков, в столкновениях с которыми, пострадали 893 человека.