Иранский "судья смерти" сбежал из Германии

На фоне исков, которые подали против бывшего министра юстиции ИРИ Саида Махмуда Хашеми-Шахруди член Бундестага от Партии зеленых Фолькер Бек и курдская община ФРГ, иранский аятолла в спешке покинул Германию, где находился с 21 декабря по медицинской визе.
Напомним, что ранее в Ганновере прошла серия демонстраций против лечения считающегося преемником Али Хаменеи политика в первоклассной частной клинике нейрохирургии.
Поводом для недовольства послужила политическая деятельность Хашеми-Шахруди, в бытность которого главной Минюста (в 1999-2009 годах) были приговорены к смерти более 2 тысяч иранцев, включая детей. Кроме того, в этот же период заключенные сообщали о систематических пытках и унижениях в местных тюрьмах.
"У Германии есть выбор. Хочет ли она быть безопасной гаванью для террористов и массовых убийц? Увы, кажется, что для министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля ответ был и остается "да". Действительно, к чему принципы, если немецкие предприятия могут заработать дополнительный миллион евро?" – заявил изданию The Jerusalem Post иранист Американского института предпринимательства Майкл Рубин.
После поданных исков федеральная прокуратура ФРГ и генпрокуратура Нижней Саксонии открыли расследование в отношении преступлений аятоллы Хашеми-Шахруди. Не дожидаясь решения, он улетел из страны, даже не закончив курс лечения.
Как отмечает JPost, аятолла покинул Германию на самолете Iran Air Гамбург-Тегеран. В аэропорту Гамбурга в это время собрались демонстранты, скандировавшие "Арестовать Шахруди!" и "Долой Хаменеи! Долой Рухани!"