Израиль простил Индии предательство на Генассамблее ООН
Накануне предстоящего визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Индию посол Еврейского государства в этой стране заявил о том, что волеизъявление Нью-Дели на Генассамблее ООН, где индийцы проголосовали против США и Израиля, не повлияет на двусторонние отношения государств.
"Голосование в ООН очень важно, но оно не отразится на общей картине отношений между Индией и Израилем. Иногда страны не могут согласиться на просьбы друг друга, что не влияет на отношения, поскольку они являются более важными, нежели один голос где-либо", - цитирует портал ANI главу дипмиссии Даниэля Кармона.
Шестидневный визит Нетаниягу в Индию начнется в воскресенье, 14 января. Это станет завершением серии мероприятий, посвященных 25-летию установления индийско-израильских дипотношений.
В ходе поездки, помимо Нью-Дели, премьер посетит еще 2 города: Гуджарат и Мумбаи, где примет участие в ряде мероприятий. Он также проведет переговоры со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, президентом Рамом Натхом Ковиндом, главой местной дипломатии, министром Сушмой Сварадж, а также лидерами местной еврейской общины и бизнес-элитой.
Напомним, что наряду с другими 127 странами мира Индия проголосовала против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения переместить в этот город американскую дипмиссию из Тель-Авива.