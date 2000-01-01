12.01 11:33 MIGnews.com

Депутат-арабка требует обязать немцев посещать концлагеря

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Посещение концентрационных лагерей времен Второй мировой войны может стать обязательным для всех жителей Германии – как "местных", так и недавно приехавших иммигрантов. На сегодняшний день школьники Баварии уже в обязательном порядке посещают мемориальные комплексы в Дахау или Флоссенбюрге.Может быть, сложно поверить, но инициатором такого предложения оказалась член Бундестага палестинского происхождения Саусан Шебли."Считаю целесообразным обязать каждого жителя этой страны посетить хотя бы раз в жизни мемориальный комплекс концлагеря. Это касается и приехавших к нам недавно – посещение концлагерей должно стать составной частью курса интеграции", - цитирует ее Bild am Sonntag.Эту инициативу поддержал Центральный совет евреев в Германии."Я считаю, что посещение имеет смысл, но это должно быть должным образом организовано. Конечно, это касается недавно приехавших и, в частности, просителей убежища в Германии", - заявил глава совета Йозеф Шустер.Но с ним отчасти несогласен директор фонда мемориалов Бранденбурга и глава музея и мемориала Заксенхаузен Гюнтер Морш, который утверждает, что среди некоторых немцев уровень национализма куда выше, чем среди детей мигрантов и беженцев, и именно на их просвещении следует сконцентрироваться в первую очередь.А министр образования из федеральной земли Тюрингия Хельмут Хольтер вообще сказал, что принуждать к такому роду просвещения не стоит, так как при наличии желания у самих людей эффект будет куда больше.