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Маарив: Лапид обходит Нетаниягу на 5 мандатов | Фото: Коби Гидеон, GPO12.01 12:47   MIGnews.com

Маарив: Лапид обходит Нетаниягу на 5 мандатов

Если бы парламентские выборы в Израиле состоялись сегодня, партия Яира Лапида "Еш Атид" победила бы правящий ныне "Ликуд" с разницей в пять мандатов, гласит опрос, проведенный социологическим агентством Panels Politics и опубликованный в пятничном издании "Маарив".

Так, партия экс-министра финансов на новых выборах может завоевать 27 мест в Кнессете, что на 16 больше, чем она занимает сейчас, в то время как "Ликуд" потеряет 8 мандатов, упав до 22 мест в парламенте.

На третьем месте с огромной разницей расположился возглавляемый Ави Габаем и Ципи Ливни "Сионистский лагерь". Несмотря на ошеломительные результаты в 2015 году, главную оппозиционную партию ждет провал – новый опрос прочит ей лишь 14 мандатов в Кнессете следующего созыва.

Замыкают пятерку самых популярных политсил "Еврейский дом" министра просвещения Нафтали Беннета, который "поправится" с 8 до 13 мест, и Объединенный арабский список. А вот популярность партии израильских арабов снизилась, и она может потерять 2 мандата, заняв 11 мест в Кнессете.

Далее следуют "Кулану" Моше Кахлона (9), религиозная "Яадут а-Тора" (8), "Мерец" (7), НДИ Авигдора Либермана (5) и ШАС, который балансирует на грани проходного барьера с 4 депутатскими мандатами.
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