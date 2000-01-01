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СМИ сообщили о создании коалиции в Бундестаге | Фото: Thinkstock12.01 14:26   MIGnews.com

СМИ сообщили о создании коалиции в Бундестаге

В Германии три правящие политические партии согласовали создание коалиции в Бундестаге. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на участников консультаций.

Однако по данным издание "Бильд", у частников переговоров есть еще несколько вопросов, которые нужно урегулировать.

Ранее в СМИ сообщалось, что в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) начались переговоры о создании коалиции между правящими партиями - Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии.

Первоначально переговоры шли безуспешно, поскольку СДПГ были против создания единой коалиции, однако позже представители партии заявили, что они открыты к дальнейшим переговорам.

Сообщается, что в ближайшее время лидеры трех партий выступят с заявлениями для прессы.
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