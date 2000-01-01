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Орен Хазан допускает, что победит Нетаниягу на праймериз | Фото: @oren_haz/Twitter12.01 13:46   MIGnews.com

Орен Хазан допускает, что победит Нетаниягу на праймериз

Один из самых скандальных членов Кнессета, "ликудник" Орен Хазан допускает, что на следующих праймериз может составить конкуренцию Биньямину Нетаниягу.

"Я не исключаю свое участие за главенство в "Ликуде" на следующих внутренних выборах, вне независимости от того, какие кандидаты буду еще", - заявил он на партийном мероприятии "Ликудиада", которое состоялось 12 января в Эйлате.

Несмотря на его репутацию, которая сопровождает Хазана с самого момента избрания в израильских парламент, источники газеты Jerusalem Post утверждают, что 35-летний депутат уверен в том, что может преуспеть в гонке против действующего премьера.

"Когда человека, не являющегося политиком, который уже находится в летах, но молод сердцем, избирают президентом США, а по всему миру избираются такие молодые люди, как 39-летний Эмманюэль Макрон во Франции, в Австрии – Себастьян Курц, которому чуть больше 30-ти, и молодая женщина в Новой Зеландии, нет причин, по которым премьер-министр Израиля не может быть младше 40 лет", - добавил Хазан.

Стоит отметить, что на этой неделе госконтролер объявил "Ликудиаду" незаконный сбором пожертвований и оштрафовал партию на 350 тыс. шекелей. В самом "Ликуде" этот вердикт собираются оспорить, настаивая на том, что данное мероприятие ничем не отличается от остальных, которые проводятся частными членами партии.
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