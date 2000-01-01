12.01 13:46 MIGnews.com

Орен Хазан допускает, что победит Нетаниягу на праймериз

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Один из самых скандальных членов Кнессета, "ликудник" Орен Хазан допускает, что на следующих праймериз может составить конкуренцию Биньямину Нетаниягу."Я не исключаю свое участие за главенство в "Ликуде" на следующих внутренних выборах, вне независимости от того, какие кандидаты буду еще", - заявил он на партийном мероприятии "Ликудиада", которое состоялось 12 января в Эйлате.Несмотря на его репутацию, которая сопровождает Хазана с самого момента избрания в израильских парламент, источники газеты Jerusalem Post утверждают, что 35-летний депутат уверен в том, что может преуспеть в гонке против действующего премьера."Когда человека, не являющегося политиком, который уже находится в летах, но молод сердцем, избирают президентом США, а по всему миру избираются такие молодые люди, как 39-летний Эмманюэль Макрон во Франции, в Австрии – Себастьян Курц, которому чуть больше 30-ти, и молодая женщина в Новой Зеландии, нет причин, по которым премьер-министр Израиля не может быть младше 40 лет", - добавил Хазан.Стоит отметить, что на этой неделе госконтролер объявил "Ликудиаду" незаконный сбором пожертвований и оштрафовал партию на 350 тыс. шекелей. В самом "Ликуде" этот вердикт собираются оспорить, настаивая на том, что данное мероприятие ничем не отличается от остальных, которые проводятся частными членами партии.