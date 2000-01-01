12.01 13:49 MIGnews.com

В США обеспокоились успехами Китая в космической отрасли

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В США обеспокоились быстрым развитием космических технологий в Китае, сообщает Space News.По ее данным, во время заседания Комитета палаты представителей США по вооруженным силам, представители американского правительства заявил, что рост " угрожающими темпами" в спутниковой отрасли, не должно оставаться без ответа со стороны американских властей.По словам эксперта Центра азиатских исследований Дина Ченга, Пекин наладил процесс производства дешевых спутников, что позволит покупать космические аппараты даже Нигерии, Боливии и Венесуэле. Это поспособствует приходу дополнительных денежных средств в бюджет КНР и подорвет позиции американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи.Ченг подчеркнул, что раньше Китай приобретал законными и незаконными путями различные технологии, однако сейчас Пекин сфокусировался на собственных разработках, что позволит стране не только сократить отставание от зарубежных конкурентов, но и даст возможность "задавать тон технологической гонке".Конгрессмен Элис Стефаник в свою очередь заявил, что еще рано говорить о технологическом доминировании Китая, но их достижения должны отразиться на увеличении расходов США на оборону.Ранее КНР заявила о намерении сформировать собственную глобальную навигационную систему из 35 спутников Beidou-3, что позволит Пекину стать третьей страной, обладающей подобными технологиями.