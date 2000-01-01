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Министр связи Кара будет `казнить` за фейки 13.01 06:16   MIGnews.com

Министр связи Кара будет "казнить" за фейки

Трансляция "фейков" заслуживает смертного приговора, заявил министра связи Израиля Аюба Кара на прошедшей в Эйлате "Ликудиаде".

"Тот, кто передает фейковые новости, сам себе выносит смертный приговор и больше не будет выпускать новости", - сказала Кара.

Пресс-секретарь Кара пояснил, что его начальник выразился метафорически, имея в виду, что эти каналы или радиостанции пропадут из трансляции.

Кроме того, министр связи обещал приложить все усилия, чтобы спасти 20-ый канал ИТВ при помощи запланированной им реформы СМИ.

"Меня никто не станет менять. Я сделаю все, что нужно", - обещал он.

Стоит отметить, что телевизионные регуляторы приказали закрыть 20-ый канал из-за нарушения условий лицензии. Законопроект о дерегулировании "ликудницы" Шаррен Хаскель может спасти канал.

Против заявления Аюба Кара выступил его соратник по партии Орен Хазан, который, очевидно, метафоры не понял и призвал премьера осудить члена министра связи за призывы казнить журналистов.

"Это не путь Ликуда", - сказал он.
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