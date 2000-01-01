12.01 16:27 MIGnews.com

В ООН назвали слова Трампа о мигрантах расистскими

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Слова президента США Дональда Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, являются расистскими.Об этом в пятницу, 12 января заявил Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл на брифинге в Женеве, сообщает The Independent.По словам Колвилла, "не приходит на ум никакое другое слово, кроме "расист". Он добавил, что "нельзя называть отдельные страны и целые континенты дырами, чьему не белокожему населению, следовательно, не рады" в США.Колвилл подчеркнул, что заявления американского лидера являются "шокирующими и позорными" для человека, занимающего такой высокий пост.По мнению Коллвила, вопрос гораздо шире, чем "вульгарный язык"."Речь идет об открытии двери для худшей стороны человечества, о подтверждении и поощрении расизма и ксенофобии, которые потенциально могут разрушить и уничтожить жизни многих людей", - добавил он.В свою очередь официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер заявил на брифинге: "Позиция УВКБ состоит в том, что людям, вынужденным бежать от войны и преследований и нуждающимся в убежище, должна быть предоставлена защита, в какую бы страну они ни прибыли, независимо от их расы, религии, национальности, а также места или страны происхождения".Отметим, что высказывание последовало в качестве ответа на слова Дональда Трампа, сказанные им во время совещания в Белом доме, когда он назвал Гаити и другие страны Африки, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами". Об этом сообщал The Washinghton Post со ссылкой на некоторых лиц, которые присутствовали на встрече.