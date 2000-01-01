12.01 17:17 MIGnews.com

Трамп опроверг слова о "странах-гадюшниках"

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп отрицает, что использовал пошлость для описания африканских стран.Об этом американский лидер написал в пятницу, 12 января на своей странице в Twitter, передает Associated Press.Глава Белого дома отмечает, что выражение "страны-гадюшники" по отношению Гаити, Сальвадору и странам Африки было менее бредовым, чем инициативы, предложенные на заседании по мигрантам."Слова, которые я использовал на заседании по DACA, были жесткими, но это не тот язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA", — написал Трамп.Напомним, ООН, Африканский союз и правительство Гаити "резко осудило" высказывания президента США Дональда Трампа о гаитянских иммигрантах и потребовало официальных объяснений от американской стороны."Извините, но такие слова может говорить лишь расист", - прокомментировал высказывание Трампа спикер бюро ООН Рупер Колвиль.Напомним, ранее сообщалось, что слова о мигрантах Трамп произнес на совещании с членами своей администрации, которое прошло во вторник, 9 января. По данным СМИ, президент спросил у присутствовавших, почему США принимают людей, приезжающих из "грязных дыр"."Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приезжали из таких стран, как Норвегия", - подчеркнул глава Белого дома.