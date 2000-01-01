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Трамп опроверг слова о `странах-гадюшниках` | Фото:12.01 17:17   MIGnews.com

Трамп опроверг слова о "странах-гадюшниках"

Президент США Дональд Трамп отрицает, что использовал пошлость для описания африканских стран.

Об этом американский лидер написал в пятницу, 12 января на своей странице в Twitter, передает Associated Press.



Глава Белого дома отмечает, что выражение "страны-гадюшники" по отношению Гаити, Сальвадору и странам Африки было менее бредовым, чем инициативы, предложенные на заседании по мигрантам.

"Слова, которые я использовал на заседании по DACA, были жесткими, но это не тот язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA", — написал Трамп.

Напомним, ООН, Африканский союз и правительство Гаити "резко осудило" высказывания президента США Дональда Трампа о гаитянских иммигрантах и потребовало официальных объяснений от американской стороны.

"Извините, но такие слова может говорить лишь расист", - прокомментировал высказывание Трампа спикер бюро ООН Рупер Колвиль.

Напомним, ранее сообщалось, что слова о мигрантах Трамп произнес на совещании с членами своей администрации, которое прошло во вторник, 9 января. По данным СМИ, президент спросил у присутствовавших, почему США принимают людей, приезжающих из "грязных дыр".

"Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приезжали из таких стран, как Норвегия", - подчеркнул глава Белого дома.
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