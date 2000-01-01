12.01 19:48 MIGnews.com

В Саудовской Аравии появился первый женский автосалон

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В Саудовской Аравии открылась первая автомобильная выставка для женщин. Клиентами автосалона в городе Джидда могут быть только женщины, и консультировать посетителей также могут исключительно женщины."Весь этот торговый центр управляется женщинами. Все кассиры - женщины", - приводит перевод слов организаторв выставки Шарифы Мохаммад информационное агентство ТАСС.Ранее, в сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, согласно которому у женщин появилось право получить водительское удостоверение. После этого Саудовская Аравия перестала быть последней страной, где женщинам запрещалось водить машину. Этот закон должен вступить в силу не позднее 23 июня 2018 года.Кроме того, позже в СМИ появилась информация о том, что уже с марта 2018 года в королевстве заработают женские автошколы.Реформы, расширяющие права женщин в Саудовской Аравии являются частью программы "Видение - 2030", которую в 2015 году представил наследный принц Мухаммед бен Сальман. Данная программа ставит за цель расширение прав женщины и их вовлечение в жизнь общества.Ранее также сообщалось о том, что уже в скором времени Саудовскую Аравию смогут посетить женщины старше 25 лет, не находясь при этом в сопровождении мужчины.