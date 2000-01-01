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Ким Чен Ын заявил, что КНДР выдержит 100 лет санкций | Фото:12.01 19:07   MIGnews.com

Ким Чен Ын заявил, что КНДР выдержит 100 лет санкций

Северная Корея может выдержать и 100 лет международных санкций. Об этом в пятницу, 12 января заявил глава КНДР Ким Чен Ын в Академии наук страны, сообщает госагентство ЦТАК.

"У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы, так что у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет", — заявил северокорейский лидер.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Из-за этого в отношении Пхеньяна введен ряд международных санкций.

Напомним, 22 декабря, Совет безопасности ООН проголосовал за резолюцию, которая предусматривает наложение новых санкций на Северную Корею, в частности в сфере экспорта и импорта КНДР.
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