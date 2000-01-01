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Иранская журналистка рассказала о любви к Израилю | Фото:12.01 20:13   MIGnews.com

Иранская журналистка рассказала о любви к Израилю

Получившая политическое убежище в Израиле, иранская журналистка Неда Амин рассказала о недавней волне антиправительственных демонстраций протеста в родном государстве.

Об этом в пятницу, 12 января сообщает Arutz Sheva.

Издание отмечает, что блогерша говорит о любви, которую, вопреки кричащей официальной идеологии, на самом деле испытывает иранский народ к еврейскому государству.

"Иранский народ любит Израиль и нуждается в помощи. Пожалуйста, помогите Ирану!", - сказала Неда Амин в интервью, вышедшем в эфир 20 канала ИТВ.

В интервью изданию журналистка поблагодарила Израиль за спасение ее жизни: "Теперь я чувствую себя в безопасности", - сказала она. "В Иране смертная казнь ждет всех тех, кто сотрудничает с Израилем, и это меня очень пугало".

На прошлой неделе Амин приняла участие в акции протеста против иранского режима, проведенной в Иерусалиме.

"Я с вами, и вы не одиноки", - сказала она, обращаясь к согражданам-иранцам. "Я – ваш голос в Израиле".

Напомним, перед прибытием в Израиль в августе прошлого года, Амин была депортирована из Турции в Иран, из которого бежала три года назад и где ее ожидала смертная казнь за оппозиционную журналистскую деятельность – главным образом, за сотрудничество с израильскими СМИ.
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