Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







За сутки 270 сирийцев смогли вернуться домой | Фото: Thinkstock13.01 05:31   MIGnews.com

За сутки 270 сирийцев смогли вернуться домой

За сутки более 270 сирийцев, проживающих в провинциях Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хомс смогли вернуться в свои дома, которые они были вынуждены оставить после того, как начались боевые действия. Данная информация была предоставлена в пятницу, 12 января, в Центре по примирению враждующих сторон.

"Всего за сутки в свои дома вернулся 271 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 223 человек, в провинции Алеппо - 25, в провинции Хомс - 23 человека", - цитирует информационное агентство ТАСС сообщение ведомства.

Тем временем, Россия продолжает оказывать необходимую гуманитарную помощь в Сирии. В общей сложности, за сутки медицинская помощь была предоставлена 349 сирийцам.

"В результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий", - также сообщили в Центре.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:34
Трамп прошел свой первый медосмотр на президентском посту
09:51
В ООН призвали приютить 277 тысяч беженцев
09:40
Главарь Ку-клукс-клана погиб на 93 году жизни
08:51
Трамп дал последний шанс Ирану, продлив приостановку санкций
08:17
В Тунисе задержали подозреваемых в атаке на еврейскую школу
07:13
Ученики старших классов устраивают 14 января забастовку
06:16
Министр связи Кара будет "казнить" за фейки
04:32
В Италии на выставке Модильяни 20 картин оказались подделкой
03:28
NASA показало видео из центра Млечного Пути
02:27
У посольства США в Лондоне появился восковой Трамп
01:40
Россиянин купил электростанции, чтобы майнить биткоины
00:32
В России групповой секс в машине закончился масштабным ДТП
22:21
Чили: перед визитом папы римского произошли взрывы в церквях
21:17
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus