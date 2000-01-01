13.01 05:31 MIGnews.com

За сутки 270 сирийцев смогли вернуться домой

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За сутки более 270 сирийцев, проживающих в провинциях Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хомс смогли вернуться в свои дома, которые они были вынуждены оставить после того, как начались боевые действия. Данная информация была предоставлена в пятницу, 12 января, в Центре по примирению враждующих сторон."Всего за сутки в свои дома вернулся 271 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 223 человек, в провинции Алеппо - 25, в провинции Хомс - 23 человека", - цитирует информационное агентство ТАСС сообщение ведомства.Тем временем, Россия продолжает оказывать необходимую гуманитарную помощь в Сирии. В общей сложности, за сутки медицинская помощь была предоставлена 349 сирийцам."В результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий", - также сообщили в Центре.