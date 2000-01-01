12.01 07:58 MIGnews.com

Из записей сына Биби вырезали наркотики и позы проституток

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По сообщениям в израильской прессе, запись разговоров сына премьер-министра Яира Нетаниягу с его друзьями в стриптиз клубах, проданная охранником второму каналу была сильно отредактирована.Готовивший к эфиру материал журналист Гай Пелег сделал это не из большой любви к Нетаниягу, но из-за того, что в противном случае аудиозапись нельзя было транслировать из-за использованном в разговоре похабных выражений. Яир и его дружки обсуждали, используя самую непристойную лексику, как они купят проститутку и что будут с ней делать.Кроме того, Яир и друзья говорили о каком-то “веществе”, дозы которого измеряются в миллиграммах. Скорее всего, речь идет о наркотике MDMA.Запись разговора Яира передал второму каналу адвокат шофера в охране Яира Нетаниягу. До этого он пытался продать запись газете Едиот Ахронот и 10-му каналу, но те отказались платить.