13.07 06:38 MIGnews.com

"Помощь пожилым людям должна быть дифференцированной"

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Во вторник, 11 июля, по инициативе депутатов Тали Плосковой (“Кулану”), Нахмана Шая и Ицхака Шмули (“Сионистский лагерь”) в Кнессете прошел День пожилого человека. Комиссия по алие и абсорбции провела заседание, посвященное двум самым, пожалуй, болезненным для русскоязычных репатриантов вопросам: тяжелое финансовое положение тех, кто не успел накопить для себя достойную пенсию, а также отказы министерства алии и абсорбции размещать в принадлежащих ему комплексах социального жилья (“Микбац диюр”) пенсионеров, имеющих право на часы ухода “метапелет” от Института национального страхования.Председатель комиссии Авраам Нагоса (“Ликуд”) озвучил данные, в соответствии с которыми свыше трети пенсионеров-репатриантов живут ниже уровня бедности. Он напомнил, что конвенция о выплате пенсий из России, подписанная главой правительства Биньямином Нетаниягу, уже в ближайшее время вступит в действие, однако признал, что пенсия во многих странах исхода в пересчете на шекели очень невелика.“Мне тоже хотелось бы быть оптимисткой и благодарить Нетаниягу за соглашение с Россией, но давайте вспомним, о каких суммах идет речь: от нуля до 200 долларов. Я участвую в переговорах с Украиной - там пенсия 50 долларов. Все это совершенно не решает проблемы репатриантов, - отметила Тали Плоскова. - И я хотела бы поблагодарить НДИ за их успехи, но я считаю, что они совершили огромную ошибку. Цель соглашения была поддержать тех, кто работал в Израиле, и дать надбавку за стаж именно им. Но дали в результате всем - и тем кто работал, и тем, кто не работал, лишь бы платил “Битуах Леуми”. Учитывать надо было исключительно рабочий стаж, а не стаж выплат. Спросите - сколько проблем репатриантов мы решили этим соглашением? Я не скажу ничего хорошего”.Тали Плоскова настаивает на том, что в Израиле необходимо разработать комплексную, межотраслевую и всеобъемлющую программу помощи пожилым людям. Ранее на заседании подкомиссии Кнессета по статусу пожилого человека она сообщила, что вместе со специалистами приступила к разработке такой программы. “К людям необходим дифференцированный подход, - подчеркнула Плоскова, выступая на заседании комиссии по алие и абсорбции. - Есть огромная разница в уровне жизни тех, у кого есть крыша над головой, и тех, у кого нет жилья, ни собственного, ни социального”. Она напомнила, что пособие по старости, о повышении которого сейчас планируется закон, - универсальное пособие, положенное всем гражданам Израиля по достижении соответствующего возраста. Плоскова подчеркнула, что она категорически против повышения пособий по старости людям, обладающим значительными накоплениями и получающим высокую пенсию, и еще раз отметила необходимость дифференцированного подхода, чтобы те, кто действительно нуждается, получили необходимую им помощь в полном объеме, а не равную долю от бюджета, “размазанного” на всех пожилых израильтян, без разбора.Члены комиссии обратились к присутствующему на заседании генеральному директору министерства алии и абсорбции Алексу Кушниру с просьбой огласить рекомендации межведомственной комиссии по решению пенсионной проблемы, которую проводил Зеэв Элькин в период своего пребывания на посту министра алии и абсорбции. Как известно, публикация рекомендаций комиссии совпала по времени с передачей министерства в руки НДИ в рамках коалиционного соглашения, и в результате рекомендации специалистов так и не были опубликованы для широкой общественности, а “решение пенсионного вопроса” было проведено в соответствии с требованиями партии “Наш дом Израиль”. Алекс Кушнир признал, что рекомендации комиссии действительно находятся в распоряжении его ведомства, однако сообщить какие-либо данные из этого документа отказался, сославшись на то, что “не имел достаточно времени его изучить”. Тали Плоскова на это отметила, что с момента передачи министерства алии и абсорбции НДИ прошел ровно год, и по ее мнению, целого года более чем достаточно для изучения и даже для исполнения рекомендаций комиссии по решению пенсионной проблемы.Алексу Кушниру пришлось объяснять также, почему министерство алии и абсорбции отказывает в получении социального жилья в принадлежащих ему “микбацей диюр” пожилым людям, получающим 9,5 часов в неделю помощи от “Битуах Леуми”, несмотря на то, что в инструкции по распределению соцжилья однозначно указано, что “метапелет” не является помехой для заселения в социальное жилье. Гендиректор министерства алии и абсорбции заявил, что жить в хостелях и “микбацей-диюр” могут исключительно люди, которые способны самостоятельно вести хозяйство. Приведенные на заседании примеры, когда люди полностью соответствовали этому критерию, о чем предоставили документы от врачей, Кушнир комментировать отказался.Представители общественных организаций, помогающих пожилым репатриантам, на прямой вопрос Тали Плосковой, известны ли им случаи, когда человек, получающий помощь по уходу от “Битуах Леуми”, получал соцжилье от министерства алии и абсорбции, ответили отрицательно. Участники заседания также поставили под сомнение компетентность врачей из комиссии министерства алии и абсорбции, которые, обладая медицинскими справками о самостоятельности человека и ни разу не встречаясь с этим человеком, отказывают ему в социальном жилье на основании состояния здоровья. Было также указано, что протоколы рассмотрения каждого случая не публикуются, подробного аргументирования отказа человек не получает, имени или даже специализации врача в комиссии документ об отказе в получении соцжилья не содержит, как не содержит и информации, как можно апеллировать на отказ.Тали Плоскова потребовала, чтобы отказы в получении социального жилья в комплексах “микбац диюр” давались министерством алии и абсорбции в письменной форме и с переводом на русский язык. Алекс Кушнир согласился с этим требованием.По завершении заседания, депутаты Кнессета, участвующие в комиссии по алие и абсорбции сообщили, что намерены подать поправку к закону об “Институте национального страхования” о дифференцированном подходе. Они также призвали министерство алии и абсорбции опубликовать рекомендации межведомственной комиссии под председательством Зеэва Элькина и сделать возможным их исполнение.