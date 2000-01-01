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twitter.com/@cogat_israel 12.07 12:29   MIGnews.com

Вожди ХАМАСа любят израильские соки

Спустя неделю после того, как палестинская группировка ХАМАС, правящая в Газе, одобрила кампанию бойкота против Израиля, в сети попала фотография со встречи руководства, на которой подавались напитки израильского производителя.

Об этом сообщил офис координатора на палестинских территориях (COGAT) на своей странице в Twitter. Прикрепленный снимок сопровождался небольшим текстом:

"Спустя неделю после того, как руководство ХАМАСа одобрило бойкот Израиля, члены группировки были сфотографированы, попивая израильские напитки".
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