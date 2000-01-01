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YouTube 12.07 12:57   MIGnews.com

Эрдоган: мы вздохнем с облегчением, если ЕС нам откажет

Турция "вздохнет с облегчением" если нас не примут в качестве члена Евросоюза. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью BBC News.

При этом он подчеркнул, что Турция "может прочно стоять на своих собственных ногах".

Также турецкий лидер опроверг сообщения о том, что его правительство посадило в тюрьму 150 журналистов, заявив, что лишь двум работникам СМИ вынесли приговор.

"Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и попросту тратят наше время. Если нам прямо скажут: "Мы не можем принять Турцию в ЕС", то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов", - отметил Эрдоган.

Он также добавил, что большинство турок не хотят в Евросоюз и считают отношение ЕС к Турции неискренним.
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