12.07 12:57 MIGnews.com

Эрдоган: мы вздохнем с облегчением, если ЕС нам откажет

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Турция "вздохнет с облегчением" если нас не примут в качестве члена Евросоюза. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью BBC News.При этом он подчеркнул, что Турция "может прочно стоять на своих собственных ногах".Также турецкий лидер опроверг сообщения о том, что его правительство посадило в тюрьму 150 журналистов, заявив, что лишь двум работникам СМИ вынесли приговор."Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и попросту тратят наше время. Если нам прямо скажут: "Мы не можем принять Турцию в ЕС", то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов", - отметил Эрдоган.Он также добавил, что большинство турок не хотят в Евросоюз и считают отношение ЕС к Турции неискренним.