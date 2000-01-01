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Европейский суд поддержал запрет ношения паранджи в Бельгии | Фото: Thinkstock12.07 14:29   MIGnews.com

Европейский суд поддержал запрет ношения паранджи в Бельгии

Европейский суд по правам человека признал введенный в Бельгии запрет на ношение паранджи не нарушающим положений Европейской конвенции.

Запрет соответствует нормам демократического общества и его можно рассматривать в качестве одного из важных "условий совместного проживания", которое направлено "на защиту прав и свобод других граждан", - цитирует ВВС решение суда.

Иск был подан тремя жительницами Бельгии, которые настаивали на том, что запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, нарушает их права. Общенациональный закон пытались оспорить в Страсбурге жительница города Схарбек гражданка Бельгии Самия Белкасем и гражданка Марокко Ямина Оссар, живущая в городе Льеж.

Бельгия ввела общенациональный запрет на ношение в общественных местах головных уборов, полностью или частично закрывающих лицо, еще в 2011 году - "по соображениям безопасности". До введения общенационального запрета, в 2008 году, запретить ношение паранджи решили власти муниципалитетов Пепенстер, Дизон и Вервье.
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