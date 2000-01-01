12.07 15:51 MIGnews.com

Министр энергетики Турции прилетит в Израиль

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До конца 2017 года министр энергетики Турции и зять президента республики Реджепа Эрдогана Берат Албайрак планирует посетить Израиль, где он должен подписать долгожданное соглашение о строительстве газопровода из Еврейского государства в Турцию. Об этом заявил его израильский коллега Юваль Штайниц 12 июля.По его словам, обе страны решили ускорить процесс заключения межправительственного соглашения, которое позволит построить трубопровод из Израиля в Турцию."Надеюсь, в этом году господин Альбайрак посетит Израиль, что поможет нам ускорить подписание соглашения", - сказал Штайниц после встречи с главой турецкого Минэнерго на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле 12 июля.Он добавил, что пока что никакие конкретные даты не оговаривались, но встречу запланировали на ближайшие месяцы."Мы хотим построить газопровод, простирающийся от Израиля до Турции, чтобы иметь возможность экспортировать природный газ", - сказал он, подчеркнув, что через Турцию и Балканы газопровод можно будет провести и в Европу.