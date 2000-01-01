12.07 16:26 MIGnews.com

Депутат "Сионистского лагеря" назвал Беннета "тараканом"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На сегодняшнем заседании комиссии по делам Кнессета, на котором обсуждалось создание спецкомитета по подготовке законопроекта о еврейском статусе Израиля, разразилась настоящая баталия, в ходе которой оппозиционный депутат "Сионистского лагеря" Йоэль Хасон оскорбил главу "Еврейского дома", министра просвещения Нафтали Беннета."Ликуду" пора раздавить этого таракана по имени Нафтали Беннет", - заявил Хасон во время бурных дебатов.В результате он был жестко раскритикован многими представителями правого лагеря, включая министра юстиции и представительницу партии Беннета Айелет Шакед."Если бы правый депутат сказал ему "раздавить таракана по имени Ципи Ливни", мы бы во всех СМИ увидели призывы убрать его из Кнессета. Но Йоэль Хассон левый", - сказала она.В ответ Хасон сказал, что немедленно принес свои извинения, напомнив правым политикам о том, что и они нередко позволяют себе делать резкие и грубые заявления, призвав их не забывать извиняться за это."Так как вы, Айелет, известны как благородный и вежливый человек, хочу, чтоб вы знали – я там же и извинился. Это было определенно не подходящим заявлением. Надеюсь, вы усвоите этот подход", - написал он на своей странице в Twitter.