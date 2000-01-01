12.07 20:24 MIGnews.com

БАГАЦ может отменить решение о работе магазинов в Шаббат

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Верховный суд Израиля удовлетворил ходатайство министра внутренних дел и лидера партии харедим ШАС Арье Дери о повторном заседании на счет разрешения работать в шаббат, которое в апреле этого года было выдано некоторым магазинам Тель-Авива.Сам Дери высоко оценил решение суда, выразив намерение использовать слушание, чтобы убедить БАГАЦ отменить свое предыдущее постановление."Я надеюсь убедить судей в том, что правильным решением будет оставить статус-кво и не вредить святости Шаббата и Закону о часах работы и отдыха. Решение о столь критическом с еврейской и общественной точки зрения вопросе, оказывающее широкое влияние на тысячи израильтян в их день отдыха, должно быть рассмотрено расширенной группой, которая услышит все стороны", - цитирует его портал Walla.С ним выразил солидарность коллега из другой религиозной партии, "Яадут а-Тора", Моше Гафни, который также заявил о надежде на то, что судьи отменят свое предыдущее решение и "сохранят статус-кво".