12.07 20:59 MIGnews.com

Макрон оскандалился: президента уличили в расизме

Apparemment le pillage des ressources par les multinationales occidentales fait pas partie des problèmes. C'est la faute aux 7 ou 8 enfants. — Tristan Riccardi (@RiccardiTristan) 10 июля 2017 г.

#Macron France colonised and underdeveloped Africa. What civilizations are u talking about? — Helene Suana (@HeleneSuana) 12 июля 2017 г.

You know what? I'm not even offended by what Macron said about Africa. Who is he to speak on my reality? No one. — ChildofDestinySeries (@amusawale) 12 июля 2017 г.

It's 2017 and France still shares colonialist/racist views towards Africa. Some things never change.... #Africa — Hugo Monin (@HugoMonin) 10 июля 2017 г.

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Комментарии

Президента Франции обвинили в расизме – пользователей соцсетей оскорбило высказывание Эмманюэля Макрона, который развал многодетность главной причиной бедности Африки.Инцидент произошел на саммите G20, где представляющий одну из африканских стран журналист спросил его о готовности к реализации "плана Маршалла для Африки". На этот вопрос Макрон ответил, что в отношении "черного континента" данный план не сработает из-за "цивилизационного" характера проблем, с которыми он сталкивается."Когда в странах до сих пор на одну женщину приходится по 7-8 детей, можно тратить миллиарды евро, но вам не удастся стабилизировать ситуацию", — заявил президент Франции.В интернете эти слова восприняли в штыки, обвинив Макрона в лицемерии и в умалчивании реальной причины проблемы."Очевидно, разграбление ресурсов западными компаниями не является частью проблем. Это вина семи-восьми детей", - пишет в Twitter Tristan Riccardi, назвав демографическую проблему результатом экономической отсталости, а не ее причиной."Франция колонизировала Африку и тормозила ее развитие. О каких цивилизационных проблемах вы говорите?", — отмечает Helene Suana."Знаете что? Меня даже не оскорбили слова Макрона об Африке. Кто он такой, чтобы говорить о той действительности, в которой я живу? Никто", — пишет amusawale."Сейчас 2017 год, а Франция по-прежнему разделяет колониальные и расистские взгляды на Африку. Некоторые вещи не меняются", — возмутился Hugo Monin.