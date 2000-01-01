Макрон оскандалился: президента уличили в расизме

Президента Франции обвинили в расизме – пользователей соцсетей оскорбило высказывание Эмманюэля Макрона, который развал многодетность главной причиной бедности Африки.
Инцидент произошел на саммите G20, где представляющий одну из африканских стран журналист спросил его о готовности к реализации "плана Маршалла для Африки". На этот вопрос Макрон ответил, что в отношении "черного континента" данный план не сработает из-за "цивилизационного" характера проблем, с которыми он сталкивается.
"Когда в странах до сих пор на одну женщину приходится по 7-8 детей, можно тратить миллиарды евро, но вам не удастся стабилизировать ситуацию", — заявил президент Франции.
В интернете эти слова восприняли в штыки, обвинив Макрона в лицемерии и в умалчивании реальной причины проблемы.
Apparemment le pillage des ressources par les multinationales occidentales fait pas partie des problèmes. C'est la faute aux 7 ou 8 enfants.
"Очевидно, разграбление ресурсов западными компаниями не является частью проблем. Это вина семи-восьми детей", - пишет в Twitter Tristan Riccardi, назвав демографическую проблему результатом экономической отсталости, а не ее причиной.
#Macron France colonised and underdeveloped Africa. What civilizations are u talking about?