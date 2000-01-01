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Макрон оскандалился: президента уличили в расизме | Фото: OFFICIAL LEWEB PHOTOS/Flickr12.07 20:59   MIGnews.com

Макрон оскандалился: президента уличили в расизме

Президента Франции обвинили в расизме – пользователей соцсетей оскорбило высказывание Эмманюэля Макрона, который развал многодетность главной причиной бедности Африки.

Инцидент произошел на саммите G20, где представляющий одну из африканских стран журналист спросил его о готовности к реализации "плана Маршалла для Африки". На этот вопрос Макрон ответил, что в отношении "черного континента" данный план не сработает из-за "цивилизационного" характера проблем, с которыми он сталкивается.

"Когда в странах до сих пор на одну женщину приходится по 7-8 детей, можно тратить миллиарды евро, но вам не удастся стабилизировать ситуацию", — заявил президент Франции.

В интернете эти слова восприняли в штыки, обвинив Макрона в лицемерии и в умалчивании реальной причины проблемы.



"Очевидно, разграбление ресурсов западными компаниями не является частью проблем. Это вина семи-восьми детей", - пишет в Twitter Tristan Riccardi, назвав демографическую проблему результатом экономической отсталости, а не ее причиной.



"Франция колонизировала Африку и тормозила ее развитие. О каких цивилизационных проблемах вы говорите?", — отмечает Helene Suana.



"Знаете что? Меня даже не оскорбили слова Макрона об Африке. Кто он такой, чтобы говорить о той действительности, в которой я живу? Никто", — пишет amusawale.


"Сейчас 2017 год, а Франция по-прежнему разделяет колониальные и расистские взгляды на Африку. Некоторые вещи не меняются", — возмутился Hugo Monin.
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