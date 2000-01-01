12.07 21:21 MIGnews.com

ОАЭ обрушились на "Аль-Джазиру" из-за антисемитизма

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Как известно, на войне все способы хороши, а поскольку страны залива объявили Катару информационную войну, они решили прибегнуть к непривычному для них приему – обвинить "рупор" Дохи, канал "Аль-Джазира" в антисемитизме.Так, государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш написал письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, в котором ответил на критику требований закрыть "Аль-Джазиру".Гаргаш заявил, что "Аль-Джазира" пропагандирует антисемитское насилие, "транслируя проповеди духовного лидера "Братьев-мусульман" Юсуфа аль-Карадави". Министр напомнил о том, что на канале буквально восхваляют Адольфа Гитлера, Холокост именуют не иначе, как "божественную кару", и призывают Аллаха "взять этих угнетающих сионистов ... и истребить их всех до единого".Письмо было опубликовано в заявлении национального совета СМИ ОАЭ.Напомним, что закрытие "Аль-Джазиры" является одним из 13 требований, которые альянс предъявил Дохе для снятия длящейся второй месяц блокады.