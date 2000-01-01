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12.07 06:59   MIGnews.com

Дело о подлодках: арестован личный адвокат Нетаниягу

Кузен и личный адвокат Биньямина Нетаниягу, Давид Шимрон, был допрошен и отправлен под домашний арест по так называемому “делу 3000” - расследованию контракта о покупке германских подлодок Израилем.

Шимрон в ходе переговоров представлял интересы Мики Ганора - посредника, заключившего сделку от имени немцев. Предполагается, что Шимрон заработал на контракте сотни тысяч шекелей.

Окружной суд Ришон Ле-Циона также продлил предварительное содержание под стражей самого Ганора и Ариэля Бар Йосефа, бывшего заместителя главы Совета Национальной Безопасности Израиля.

Бывший командующий ВМС генерал Элиезер (Чайни) Маром находится под домашним арестом сроком на три дня. Перед этим Марома допрашивали 12 часов.

В настоящий момент расследование дела 3000 сфокусировано на шести подозреваемых. Газета Маарив сообщает, что следователи сейчас пытаются завербовать среди них государственного свидетеля.
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