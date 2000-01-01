12.08 10:29 MIGnews.com

Иордания блокирует возвращение израильского посла

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Иордания запрещает израильскому послу в Аммане возвращаться в арабскую страну до тех пор, пока против израильского охранника не будут предприняты соответствующие меры, виновного в убийстве двух граждан Иордании.Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный иорданский чиновник в интервью Associated Press.Для того, что посол Израиля в Аммане вернулся в Иорданию, сперва, против израильского охранника должны быть приняты соответствующие правовые меры в отношении израильского охранника.Напомним, что 23 июля охранник "Зив" застрелил 17-летнего иорданца Мохаммеда аль-Джуду, который пришел установить мебель в резиденции израильского посла. Якобы в результате возникшего денежного спора араб напал на охранника, ранив его в грудь и спину, поэтому "Зив" называет случившееся самообороной. Однако шальной пулей был также убит и домовладелец.На фоне этого Иордания запретила возвращаться в посольство всем сотрудникам дипломатической миссии Израиля.