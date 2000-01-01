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YouTube 12.08 10:29   MIGnews.com

Иордания блокирует возвращение израильского посла

Иордания запрещает израильскому послу в Аммане возвращаться в арабскую страну до тех пор, пока против израильского охранника не будут предприняты соответствующие меры, виновного в убийстве двух граждан Иордании.

Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный иорданский чиновник в интервью Associated Press.

Для того, что посол Израиля в Аммане вернулся в Иорданию, сперва, против израильского охранника должны быть приняты соответствующие правовые меры в отношении израильского охранника.

Напомним, что 23 июля охранник "Зив" застрелил 17-летнего иорданца Мохаммеда аль-Джуду, который пришел установить мебель в резиденции израильского посла. Якобы в результате возникшего денежного спора араб напал на охранника, ранив его в грудь и спину, поэтому "Зив" называет случившееся самообороной. Однако шальной пулей был также убит и домовладелец.

На фоне этого Иордания запретила возвращаться в посольство всем сотрудникам дипломатической миссии Израиля.
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