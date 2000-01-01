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В Германии появятся писсуары для женщин | Фото: Thinkstock12.08 13:59   MIGnews.com

В Германии появятся писсуары для женщин

В Германии власти разработали концепцию по созданию и распространению женских писсуаров по Берлину. Об этом говорится в опубликованном документе, который содержит почти 100 страниц.

"Туалетную концепцию Берлина" создали сотрудники городского Совета окружающей среды в сотрудничестве с представителями частного сектора.

Инициатива была предложена в рамках борьбы с крупными очередями в женские туалеты столицы и неравноправием полов.

Согласно документу, в будущем писсуары будут установлены в равных количествах как мужских, так и в женских и общих уборных.
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