12.08 16:52 MIGnews.com
В Кувейте арестовали 12 шпионов "Хизбаллы" и Ирана
В субботу власти Кувейта арестовали 12 человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и ливанской шиитской группировки "Хизбалла".
Как заявили в Министерстве внутренних дел Кувейта, что они были арестованы в разных регионах страны. Подозреваемые находились в бегах с момента вынесения им приговора в прошлом месяце.
Власти по-прежнему разыскивают еще двоих террористов, осужденных по тому же делу.
В июне Верховный суд Кувейта отменил решение апелляционного суда и осудил 21 шиита за создание террористической ячейки, имеющей связи с Ираном и "Хизбаллой".
Члены террористической ячейки планировали серию атак в эмирате.
Правительство Кувейта обвинило Ливан в том, что "Хизбалла" готовила план терактов с помощью так называемой "ячейки Абдали".
В прошлом месяце власти Кувейта исключили 15 иранских дипломатов и закрыли военные, культурные и торговые атташе посольства Ирана из-за террористической ячейки Тегерана.
Власти Ирана опровергают эти обвинения.
Как известно, шииты составляют около трети населения Кувейта – 1,35 миллион человек.
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