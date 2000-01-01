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В Кувейте арестовали 12 шпионов `Хизбаллы` и Ирана | Фото: Thinkstock12.08 16:52   MIGnews.com

В Кувейте арестовали 12 шпионов "Хизбаллы" и Ирана

В субботу власти Кувейта арестовали 12 человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и ливанской шиитской группировки "Хизбалла".

Как заявили в Министерстве внутренних дел Кувейта, что они были арестованы в разных регионах страны. Подозреваемые находились в бегах с момента вынесения им приговора в прошлом месяце.

Власти по-прежнему разыскивают еще двоих террористов, осужденных по тому же делу.

В июне Верховный суд Кувейта отменил решение апелляционного суда и осудил 21 шиита за создание террористической ячейки, имеющей связи с Ираном и "Хизбаллой".

Члены террористической ячейки планировали серию атак в эмирате.

Правительство Кувейта обвинило Ливан в том, что "Хизбалла" готовила план терактов с помощью так называемой "ячейки Абдали".

В прошлом месяце власти Кувейта исключили 15 иранских дипломатов и закрыли военные, культурные и торговые атташе посольства Ирана из-за террористической ячейки Тегерана.

Власти Ирана опровергают эти обвинения.

Как известно, шииты составляют около трети населения Кувейта – 1,35 миллион человек.
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