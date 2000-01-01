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Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме 13.08 06:15   MIGnews.com

Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал заявление президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства "проявлением экстремизма".

"Это безрассудный поступок, это наивысшее проявление экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита", — заявил Лопес в эфире телеканала VTV.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон отметил, что конкретных указаний о подготовке к маневрам в Венесуэле американские военные не получали.

"Как солдат, я с людьми и военными силами Венесуэлы. Мы будем в первых рядах, защищая интересы и суверенитет нашей любимой Венесуэлы", - добавил министр обороны Венесуэлы.

Его коллега, глава министерства связи Эрнесто Вильегас назвал слова Трампа "беспрецедентной угрозой национальному суверенитету".
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