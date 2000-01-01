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YouTube 12.08 08:55   MIGnews.com

Зуаби отказали во въезде в РФ

Ханин Зуаби, депутат Кнессета от Объединенного списка столкнулась с проблемами на пограничном контроле в России. Инцидент произошел в пятницу, 11 августа.

Депутату было отказано во въезде сотрудниками московского аэропорта, после того как Зуаби попыталась въехать в страну по дипломатическому паспорту, не получив заранее визу.

Посольство Израиля в России получило уведомление о задержании, и приняло меры, чтобы помочь депутату попасть в страну.

В конечном итоге, Ханин Зуаби разрешили въезд на территорию Российской Федерации.

С какой целью Зуаби отправилась в Россию, не сообщается.
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