12.08 08:55 MIGnews.com

Зуаби отказали во въезде в РФ

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Ханин Зуаби, депутат Кнессета от Объединенного списка столкнулась с проблемами на пограничном контроле в России. Инцидент произошел в пятницу, 11 августа.Депутату было отказано во въезде сотрудниками московского аэропорта, после того как Зуаби попыталась въехать в страну по дипломатическому паспорту, не получив заранее визу.Посольство Израиля в России получило уведомление о задержании, и приняло меры, чтобы помочь депутату попасть в страну.В конечном итоге, Ханин Зуаби разрешили въезд на территорию Российской Федерации.С какой целью Зуаби отправилась в Россию, не сообщается.