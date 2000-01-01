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В Сирии убили британскую террористку ИГ `Белую вдову` 12.10 10:18   MIGnews.com

В Сирии убили британскую террористку ИГ "Белую вдову"

В ходе атаки американского беспилотника в Ракке, была ликвидирована британская подданная Салли Джонс, воевавшая в рядах террористической группировки "Исламское государство по прозвищу "Белая вдова". Об этом в четверг сообщила газета Times.

"Предположение, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верно", - цитирует издание источник в британском правительстве.

Вместе с женщиной погиб и ее 12-летний сын. Также издание сообщает, что американские военные нанесли удар, когда террористка пыталась сбежать из осажденной Ракки.

Фото из личных архивов `Белой вдовы`
Фото из личных архивов `Белой вдов

По информации газеты The Sun, британское правительство получило эту информацию от США.

О британской террористке стало известно в июле этого года, после рассказа о ней общеарабской газетой Al Hayat. По сведениям издания, четыре года назад 45-летняя женщина вышла замуж за мусульманина из Бирмингема. В Сирии Салли Джонс стала помощницей своего мужа Джунейда Хусейна, который, как оказалось, занимал пост главного вербовщика ИГ в странах Европы и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.

Джонс в Сирию привезла с собой своего младшего сына Джо Диксона, который позже снялся в одной из видеообращений группировки, в которой сыграл роль подростка-палача.

Супруг Салли был убит два года назад в ходе авианалета американского беспилотника. "Белая вдова" обещала отомстить за смерть мужа и стать первой британкой-смертницей. А вскоре, она объявила, что возглавила группу диверсантов, которые планируют серию терактов в Европе.

В Сирии убили британскую террористку ИГ `Белую вдову`
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