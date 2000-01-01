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12.10 11:44   MIGnews.com

Стоит ли отменять ядерное соглашение?

Если президент США Дональд Трамп предпримет попытку разорвать ядерную сделку, заключённую в 2015 году с Ираном, Израиль будет аплодировать стоя.
Однако в реальности ситуация куда сложнее, так как эта сделка была подтверждением доверия к Соединённым Штатам, и её отмена может это доверие подорвать. Таким образом, Израиль останется без влиятельного защитника, пишет Times of Israel.

"Опираться на существующее соглашение – более верный выбор. Меньше риска. Так как это соглашение всё-таки устанавливает ряд ограничений для иранцев. Не будет сделки – не будет ограничений", - заявил Узи Сарад, бывший советник по национальной безопасности.

Для Израиля Иран – самый серьёзный враг. Именно Иран оказывает поддержку террористическим организациям и занимается разработкой ракет дальнего действия. В Еврейском государстве ядерный Иран рассматривают как экзистенциальную угрозу.
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