12.10 11:44 MIGnews.com

Стоит ли отменять ядерное соглашение?

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Если президент США Дональд Трамп предпримет попытку разорвать ядерную сделку, заключённую в 2015 году с Ираном, Израиль будет аплодировать стоя.Однако в реальности ситуация куда сложнее, так как эта сделка была подтверждением доверия к Соединённым Штатам, и её отмена может это доверие подорвать. Таким образом, Израиль останется без влиятельного защитника, пишет Times of Israel."Опираться на существующее соглашение – более верный выбор. Меньше риска. Так как это соглашение всё-таки устанавливает ряд ограничений для иранцев. Не будет сделки – не будет ограничений", - заявил Узи Сарад, бывший советник по национальной безопасности.Для Израиля Иран – самый серьёзный враг. Именно Иран оказывает поддержку террористическим организациям и занимается разработкой ракет дальнего действия. В Еврейском государстве ядерный Иран рассматривают как экзистенциальную угрозу.