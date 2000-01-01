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США обеспокоены задержанием их диппредставителей в Турции 12.10 13:45   MIGnews.com

США обеспокоены задержанием их диппредставителей в Турции

Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел (Турции) глубокую обеспокоенность задержаниями турецких служащих нашей (американской) дипмиссии в Турции и нескольких американских граждан", - отмечается в документе.

Также в ходе телефонного разговора Тиллерсон почеркнул важность соблюдения открытости в том, что касается обвинений подозреваемым гражданам и призвал власти Турции предоставить доказательства их правонарушений.

Ранее сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза задержали по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики, что и вызвало кризис в отношениях Турции и США. Анкара полагает, что подозреваемый связан с организацией ФЕТО, глава которой, проживает на территории США. Анкара обвиняет его в организации путча 15 июля 2016 года.

После этого Соединенные штаты приостановили выдачу не иммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции. Анкара также не замедлила с ответом и прекратила выдавать визы американским гражданам.
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