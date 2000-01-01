12.10 14:10 MIGnews.com

Полицейские из ПА перейдут в Газу

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Около 300 полицейских из Палестинской администрации должны передислоцироваться в сектор Газы в рамках соглашения о единстве между движениями ФАТХ и ХАМАС. Такое заявление прозвучало от палестинского чиновника в четверг, 12 октября."Согласно договорённости сторон в Каире, палестинское правительство сможет взять на себя ответственность в сфере безопасности, для чего 3000 сотрудников полиции из ПА будут передислоцированы", - анонимно сообщил чиновник, принимавший участие на переговорах в Египте.Ранее в четверг, 12 октября, лидер ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что соглашение с ФАТХом после двухдневных переговоров в Каире было достигнуто.Встреча представителей ФАТХа и ХАМАСа была нацелена на прекращение 10-летнего конфликта между сторонами.За несколько дней до переговоров, принимающая сторона – президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перемирие между ФАТХом и ХАМАСом может посодействовать решению арабо-израильского конфликта и стабилизации на Ближнем Востоке.